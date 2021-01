OM : Chabrolle quitte officiellement Marseille

Dans : OM.

Quasiment pas utilisé par André Villas-Boas malgré quelques entrées en jeu prometteuses en période de pré-saison, Florian Chabrolle a officiellement quitté l’OM.

Le milieu offensif de 22 ans s’est engagé avec l’AC Ajaccio en Ligue 2. « Le milieu offensif de 22 ans dispose d’un très grand potentiel. Arrivé en 2014 à l’Olympique de Marseille, Florian Chabrolle a d’abord évolué durant 4 saisons en équipe réserve (73 matches) avant de débarquer en équipe première sous les ordres de Rudi Garcia puis d’André Villas-Boas. Barré par la concurrence dans l’équipe olympienne, avec laquelle il a pu disputer un match de Ligue 1, un match de Coupe de France et un match de Ligue Europa, le jeune joueur offensif a soif de jeu. Florian Chabrolle a toute l’ambition et la détermination nécessaire pour gagner du temps de jeu et aider l'équipe. Il s’engage librement à l’AC Aiacciu jusqu’en 2023 » publie le club corse dans un communiqué.