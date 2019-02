OM : Cette révolution interne n'aura pas lieu, Garcia le jure

Dans : OM, Ligue 1.

Interrogé sur le brassard de capitaine à l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia n'a pas laissé de place au doute.

Au sein du club phocéen, le sujet du capitanat n'est pas du tout tabou. Alors que Steve Mandanda a porté le brassard pendant très longtemps à Marseille, ce qui a de nouveau été le cas ces dernières semaines en l'absence de Dimitri Payet, Rudi Garcia n'a toujours pas changé d'avis. S'il estime son gardien au plus haut point, l'entraîneur olympien pense que le capitaine de son équipe doit se trouver sur le terrain et non pas dans la cage, tout simplement.

« Dimitri redeviendra capitaine dès qu’il sera titulaire. Je n’ai pas changé d’avis à ce sujet. Je pense toujours qu’un joueur qui n’est pas au cœur du jeu a moins d’influence qu’un joueur de champ... Mandanda ? Steve est quelqu’un de très important dans le groupe. Mais il n’a pas besoin d’avoir un brassard pour être légitime… C’est le joueur de l’OM par excellence, il a plus de 500 matchs au compteur. C’est un homme et un gardien de grande qualité », a lancé, en conférence de presse, Garcia, qui avoue donc que l'intérim de Mandanda touche à sa fin, même si Payet doit avant tout trouver sa place dans le nouveau 4-4-2 de l'OM.