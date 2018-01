OM : Cette belle déclaration d'amour de Rami, ce n'est pas pour Pamela

Dans : OM, Ligue 1.

Mal en point après les défaites contre Monaco puis Rennes début septembre, l’OM s’est redressé de manière spectaculaire en Ligue 1.

Désormais troisième au classement, le club phocéen ne cache plus son ambition de terminer sur le podium, même si la prudence est désormais de mise avec les éléments de communications à Marseille. Véritable pilier de la défense olympienne, Adil Rami a tiré, dans les colonnes de La Provence, un grand coup de chapeau à Rudi Garcia. Selon l’international français, l’ex-coach du LOSC est le grand artisan de ce redressement express.

« Le coach a eu l'intelligence, avec son staff, de faire un pas en arrière, de redescendre le bloc d'un cran, d'être plus bas, de moins jouer. On leur a donc laissé la balle. On est resté en bloc, et c'était beaucoup plus facile physiquement. Mais c'était un nouveau départ. Ça ne nous empêche pas maintenant d'être dans la surface adverse et de bloquer tout le monde. Regardez aujourd'hui : il y a des équipes qui ne passent pas très souvent leur moitié de terrain contre nous. Ça ne veut pas dire qu'on est bas, au contraire, on est positionné très haut » a lâché l’ancien défenseur du LOSC, véritablement fan de celui avec qui il a remporté le championnat dans le Nord. « Si on gagne des matchs, qu'on enchaîne, c'est qu'il (Rudi Garcia) a su faire preuve d'humilité. Évidemment, on peut toujours dire que ce qui s'est passé à Monaco est à cause de lui. Et il l'assume. Mais tout ce qui s'est passé après, c'est aussi grâce à lui. Rassurer tout le monde, c'est le rôle du patron de l'équipe ». Des compliments qui feront assurément plaisir au principal intéressé, lui qui ne cesse de louer les qualités d’Adil Rami en conférence de presse.