OM : Cette action manquée réveille encore Germain en pleine nuit

Dans : OM, Europa League, Liga.

Après la victoire de l'Olympique de Marseille contre Amiens lors de l'ultime journée de Ligue 1 samedi (2-1), Valère Germain est revenu sur sa finale manquée.

Mercredi 16 mai, 4e minute de jeu lors de la finale de l'Europa League entre l'OM et l'Atlético sur la pelouse du Groupama Stadium. Après une magnifique ouverture de Payet, Valère Germain se retrouve seul en face d'Oblak, mais sa frappe du droit s'envole loin de la lucarne... Une occasion en or qu'un attaquant ne doit pas louper en finale continentale, surtout que le club madrilène a fini par corriger l'OM ensuite par l'intermédiaire d'un doublé de Griezmann et d'un but de Gabi (0-3). Désormais, ce loupé hante les nuits de Valère Germain. Puisqu'après avoir tout perdu, avec la non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions à cause d'une quatrième place finale en championnat, l'avant-centre de 28 ans a fait une triste confidence.

« Ça a été difficile de toucher du doigt le rêve de tous les Marseillais… Et de finir sur cette finale, avec ma situation en début de match. Je ne l’ai pas revue. Et je pense que je ne la reverrai pas de sitôt. Je vais attendre. Elle me reste en travers de la gorge. Je me suis réveillé la nuit dernière. J’ai repensé à ça pendant une demi-heure… Mais c’est comme ça. Et puis même si j’avais marqué, on en aurait peut-être pris trois derrière, l’Atlético était au-dessus. C’est la vie d’un joueur de foot, il y a bien des footballeurs qui ont manqué des occasions en finale… », a lancé, sur RMC, Germain, qui aura donc besoin de temps pour oublier cette défaite de l'OM à Lyon, sachant qu'il n'a pas su retrouver le chemin des filets avant le coup de sifflet final de la saison...