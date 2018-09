OM : Cet ancien marseillais qui impressionne en Angleterre

Dans : OM, Mercato.

Le parcours des joueurs professionnels qui sont beaucoup moins sous le feu des projecteurs peut prendre des virages surprenants.

En ce début de mois de septembre, Gaël Andonian, ancienne promesse défensive de l’Olympique de Marseille, se cherche un club. Prêté la saison en Grèce du côté de Veria, le défenseur central de 23 ans a vu son contrat expirer en juin dernier, après 14 ans de présence à l’OM. Faute d’avoir pu faire son trou en équipe première, celui qui est également international arménien tente sa chance ailleurs. Et il est actuellement à l’essai avec le club de Sunderland, qui après deux relégations consécutives, tente de remonter en D2 anglaise.

Ses premiers pas avec l’équipe U23 sont très prometteurs, comme le confie le quotidien local The Chronicle, au point que Sunderland réfléchit à lui proposer un contrat pour cette saison. Après un bon dernier match face à la réserve de West Bromwich Albion, le Marseillais a en tout cas étonné son entraineur, qui pourrait enfin le faire signer. Andonian mise beaucoup dessus, puisque cela fait désormais près de trois semaines qu’il est mis à l’essai et le joueur espère assez logiquement que cela concrétisera par une offre au bout. Un drôle de parcours pour celui qui était l’un des espoirs de Marcelo Bielsa il y a quelques années de cela, et n’a jamais pu confirmer depuis.