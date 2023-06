L'OM l'a jeté, Longoria le veut désormais

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Formé à l’Olympique de Marseille, Niels Nkounkou pourrait retourner dans le Sud de la France dès cet été après un passage réussi du côté de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2.

En quête d’un nouveau latéral gauche en vue de la saison prochaine, sachant que le Portugais Nuno Tavares, prêté par Arsenal, ne sera pas conservé, le club olympien pourrait jeter son dévolu sur un ancien de la maison. En effet, selon les informations du site But FC, le joueur de 22 ans figure bien sur les tablettes de Pablo Longoria : « L’OM a pris des renseignements dernièrement. Et Niels Nkounkou a montré ses dispositions au poste de piston. Un rôle de doublure pourrait lui être proposé par le club phocéen ». Un projet alléchant qui pourrait plaire au défenseur de 22 ans, surtout après sa bonne saison chez les Verts. Prêté par Everton à l’ASSE en janvier dernier, Nkounkou a été l’un des acteurs principaux de la remontée au classement de Sainté. Auteur de six buts et de huit passes décisives en 19 matchs de L2, il vient d’ailleurs de signer officiellement dans le club du Forez, qui a levé son option d’achat de deux millions d’euros avant de lui faire signer un contrat jusqu’en 2026.

Nkounkou future doublure de l’OM à gauche ?

Une signature qui sera pourtant synonyme de départ, vu que Nkounkou a de grandes chances d’être transféré lors du prochain marché des transferts. Tout simplement parce qu’il veut jouer en L1, comme il l’a récemment expliqué dans Onze Mondial : « En montrant ce que je montre en Ligue 2, ça me donne envie de me jauger à l’échelon supérieur. Mais est-ce qu’il y a des clubs intéressés par mon profil ? On verra ce qui se passera ». L’OM fait partie des clubs intéressés. Reste maintenant à savoir si Longoria se jettera sur l’ancien pensionnaire du centre de formation de l’OM (2017-2020) ou plutôt sur un espoir étranger potentiellement désiré par le futur remplaçant d’Igor Tudor sur le banc de touche de Marseille.