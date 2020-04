OM : Cet ancien flop a adoré l’impitoyable Vélodrome

Dans : OM.

Transféré de l’ASSE à Krasnodar l’été dernier, Rémy Cabella a vécu une saison blanche en raison d’une rupture des ligaments croisés fin août.

L’été dernier, le départ de Rémy Cabella était une mauvaise surprise pour les supporters de l’ASSE puisque le natif d’Ajaccio avait réalisé deux saisons pleines dans le Forez avec 18 buts inscrits en 64 matchs. Un bilan bien plus flatteur que celui qu’il présente sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. En effet, Rémy Cabella a véritablement galéré durant ses trois saisons passées en Provence avec seulement une petite dizaine de buts inscrits. Néanmoins, l’international français (4 sélections) garde un excellent souvenir de l’OM et notamment des supporters impitoyables du Stade Vélodrome.

« J'aurais aimé que ça se passe mieux. Mais c'est comme ça. Je ne regrette pas d'avoir signé à l'OM. C'est une fierté et je peux dire aujourd'hui que j'ai joué à l'OM. Revenir à Marseille ? Ça va être un peu compliqué, ils ont d'autres objectifs, d'autres ambitions. J'ai été très fier, c'était un rêve de signer à Marseille, et de connaitre ce public de fou, parce qu'ils sont vraiment fous. Les supporters de l'OM sont très exigeants et très durs, je les comprends » a indiqué via un live sur Instagram l’ancien meneur de jeu de l’Olympique de Marseille, absolument pas traumatisé par son échec en Provence, bien au contraire. Pour rappel, Jacques-Henri Eyraud avait vendu Rémy Cabella pour seulement 6 ME à Saint-Etienne en août 2018. Un transfert au rabais quand on sait que deux ans plus tard, le Corse faisait ses valises pour la Russie en échange d’un chèque supérieur à 12 ME bonus compris. Financièrement, l’ASSE avait réalisé une belle affaire mais sportivement, la vente de Rémy Cabella a assurément été une erreur au vu de la saison effectuée ensuite par les Verts.