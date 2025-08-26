OM ‍: Ceballos c’est l’affaire du siècle

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’Olympique de Marseille avance dans les négociations avec le Real Madrid sur le dossier Dani Ceballos, et pourrait rafler la mise à un prix relativement abordable.

En quête d’un renfort au milieu de terrain, l’Olympique de Marseille s’est lancé sur la prestigieuse piste Dani Ceballos. En manque de temps de jeu au Real Madrid, le milieu de terrain espagnol est d’accord pour rejoindre l’OM. Reste maintenant pour le club phocéen à trouver un accord avec les dirigeants merengue, ce qui ne sera pas si simple et cela pour plusieurs raisons. D’abord, Xabi Alonso aimerait idéalement recruter le successeur de Dani Ceballos avant de valider ce départ. Surtout, il va falloir s’entendre sur le prix du joueur de la Roja.

🚨⚪️🔵 Dani Ceballos, keen on Olympique Marseille move as clubs are in direct talks.



Loan with obligation to buy clause is the formula discussed, fee under €15m.



OM want Ceballos regardless of what happens with Rabiot. pic.twitter.com/V2tF2gLx3c — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2025

Très vite, la presse espagnole a évoqué un prix aux alentours de 15 millions d’euros. Mais selon les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants de l’OM travaillent actuellement pour finaliser le dossier à un prix inférieur. Et cela devrait marcher puisque le spécialiste du mercato l’affirme, le prix sera inférieur aux 15 millions d’euros initialement réclamés par le Real Madrid. Une excellente nouvelle pour Marseille, qui souhaite et cela est de nouveau confirmé faire venir Dani Ceballos quoi qu’il se passe avec Adrien Rabiot.

Ceballos à l'OM pour moins de 15 ME

Autrement dit, dans un monde idéal, Pablo Longoria et Medhi Benatia veulent offrir à Roberto De Zerbi un milieu de terrain de luxe avec le joueur du Real Madrid en plus de l’international français. Les deux dossiers sont totalement indépendants puisque les discussions avec le club de la Casa Blanca pour Dani Ceballos ont débuté avant la bagarre opposant Adrien Rabiot à Jonathan Rowe dans le vestiaire marseillais à Rennes il y a une semaine. Il reste six jours aux dirigeants de l’OM pour finaliser la venue de Dani Ceballos, également convoité par Al-Ittihad et le Bétis, bien que le club andalou soit quasiment hors-piste, le dossier étant jugé trop onéreux.