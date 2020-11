OM : Ce Strasbourgeois a bien tapé dans l’oeil de Villas-Boas

Dans : OM.

Avant la victoire de l’Olympique de Marseille (0-1) à la Meinau vendredi, l’entraîneur André Villas-Boas a confirmé son intérêt pour un Strasbourgeois cet été. Une piste toujours d’actualité pour le club phocéen ?

Longtemps à la recherche d’un défenseur central, puis d’un latéral droit après le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich, l’Olympique de Marseille tenait la piste idéale pendant le mercato estival. Avant de finaliser le prêt de Leonardo Balerdi en provenance du Borussia Dortmund, le vice-champion de France a envisagé de recruter, ou plutôt de récupérer Mohamed Simakan (20 ans). En effet, le défenseur polyvalent de Strasbourg a évolué au club phocéen pendant sa pré-formation. Mais c’est finalement en Alsace que le natif de Marseille est devenu le jeune talent prometteur qui a tapé dans l’oeil d'André Villas-Boas, lequel a confirmé son intérêt avant leur confrontation vendredi lors de la 10e journée de Ligue 1.

« On a parlé de lui, a reconnu le coach portugais en conférence de presse. Ce n'est pas très gentil de parler de ça avant le match mais oui, il était cité parmi les jeunes joueurs d'avenir. Après, on a choisi Balerdi parce qu'on le suivait depuis plusieurs années. Mais oui, c'est un bon joueur intéressant, il est sur la liste de plusieurs clubs, on pense qu'il peut avoir un bon futur. » Autant dire que le profil de Mohamed Simakan intéresse toujours l’Olympique de Marseille. Mais a priori, son retour semble peu probable puisque la cible du Milan AC, de l’Olympique Lyonnais et du Stade Rennais serait estimée à environ 20 millions d’euros.