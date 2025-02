OM ‍: Ce renfort arrive au meilleur moment

Première recrue du mercato d’hiver à l’OM, Luiz Felipe n’a pourtant pas disputé la moindre minute au contraire de Gouiri, Bennacer et Dedic.

Libéré de son contrat par le club saoudien d’Al-Ittihad, Luiz Felipe a signé à l’Olympique de Marseille au tout début du mois de janvier. Jugé comme un défenseur solide et à l’aise pour relancer, l’international italien se fait encore désirer puisqu’il n’a pas encore joué la moindre minute sous ses nouvelles couleurs. Une remise à niveau physique a été nécessaire pour l’ancien de la Lazio, après plusieurs semaines sans jouer en Arabie Saoudite. Absent du groupe face à l’ASSE pour une gêne au mollet, Luiz Felipe sera de retour pour le déplacement à Auxerre samedi soir lors de la 23e journée de Ligue 1.

🚨🔵⚪️ Official, exclusive story confirmed. OM sign Luiz Felipe on a free transfer from Al Ittihad, contract until June 2026.



Here Luiz Felipe with president Pablo Longoria, key to make it happen with Mehdi Benatia and Roberto de Zerbi. pic.twitter.com/PAqT9uHrKf