OM : Ce pari osé en attaque est toujours d’actualité au mercato

Essayer de trouver un finisseur sans avoir la faculté de mettre une grosse somme d’argent dessus est la délicate mission de l’OM pour ce mois de janvier.

Car si Valère Germain a trouvé le chemin des filets en ce mois de décembre, le rendement global des attaquants est décevant, et inquiète toujours la direction à l’approche d’une deuxième partie de saison où, cette fois-ci, il n’y aura pas de droit à l’erreur. Si Kostas Mitroglou est quasiment invendable étant donnée sa situation contractuelle, Clinton Njié est en revanche invité à se trouver un nouveau point de chute. De quoi faire la place pour un pari en attaque ? Possiblement, car selon The Sun, l’OM est toujours sur la piste de Tyler Roberts.

Ce buteur international gallois chez les jeunes de 18 ans appartient à West Bromwich Albion, et va revenir début janvier dans son club après un prêt en D3 anglaise, du côté de Walsall. Le tabloïd anglais affirme que l’OM est toujours à l’affût dans ce dossier, estimant que le prêt de ce buteur prometteur pourrait lui donner un peu plus de choix en attaque, alors que les Glasgow Rangers se sont également positionnés. Roberts, qui est plutôt en confiance avec 5 buts et 3 passes décisives en première partie de saison, a pour le moment refusé de prolonger avec WBA, et serait donc disponible pour un prêt s’il prolonge son bail d’un an avec son club actuel, ou pour un transfert à moins d’un million d’euros s’il devait changer définitivement d’air.