OM : Ce joueur de Série A que l'OM ne lâche plus au mercato

Outre le départ de Matheus Doria en prêt, l’Olympique de Marseille n’a pas bougé au mercato. Il faut dire que l’effectif actuel donne satisfaction à Rudi Garcia et qu’il n’y a pas vraiment de raison de changer une équipe qui gagne. Néanmoins, le club phocéen reste à l’affût de certaines opportunités, comme aime le rappeler Jacques-Henri Eyraud. Ainsi, l’OM serait intéressé par Guido Pizarro (FC Séville), mais également par Francesco Vicari, le défenseur central italien de 23 ans évoluant à SPAL.

Ce dimanche après-midi, le 18e de Série A défiait l’Inter Milan. Et bien évidemment, Francesco Vicari était titulaire. A cette occasion, des émissaires de l’Olympique de Marseille étaient présents pour observer la performance du joueur, selon les informations obtenues par Alfredo Pedulla. Ce n’est pas la première fois que les équipes d’Andoni Zubizarreta supervisent le joueur cette saison. L’OM semble donc plus que jamais intéressé par le défenseur, alors qu’il ne reste plus que quatre jours de mercato cet hiver. Si le club phocéen ne dégaine pas d’offre en janvier, il y est fort possible que les émissaires olympiens continuent d’observer Francesco Vicari en 2018 en vue d’une éventuelle offre l’été prochain…