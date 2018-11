OM : Ce jeune se fait martyriser et il aime ça

Dans : OM, Ligue 1.

Pour le moment, le centre de formation ne donne pas encore les fruits espérés par les dirigeants olympiens. Mais le redressement de cette structure n’a été opéré que récemment par les dirigeants, qui savent qu’il s’agit d’un travail de longue haleine. Néanmoins, l’OM peut s’enorgueillir de compter deux éléments issus de son centre de formation dans son effectif, avec Maxime Lopez et Boubacar Kamara. Il y a quelques mois, au moment de son éclosion, Lopez racontait comment Rudi Garcia le forçait à rester avec les joueurs de la réserve pour se changer, afin qu’il comprenne qu’il n’avait encore rien fait. Concernant Kamara, ce dernier peut compter sur l’ensemble de l’effectif quand il agit de travers, comme il le raconte sur le site officiel de l’OM.

« Je progresse tous les jours et je mûris, car les mecs sont très exigeants avec moi. Sur le terrain en match, mais pas que. Quand je ne vais pas en salle (musculation) je me fais reprendre, quand je ne fais pas le bain froid, ils me le rappellent. Quand je loupe un geste, ils me crient dessus... », a souligné le jeune défenseur marseillais, qui fait visiblement l’objet d’une attention particulière de la part du groupe de Rudi Garcia. Etant donné son talent, cela en vaut clairement la peine.