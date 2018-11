OM : Ce coup de sifflet pour le PSG qui enrage Rudi Garcia

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Ceux qui estiment que Rudi Garcia se sert trop souvent d’excuses pour justifier les contre-performances de son équipe vont être servis.

Un mois après le Classique perdu face au PSG, l’entraineur marseillais en a remis une couche au sujet de l’arbitrage, et notamment de cette fameuse action où Marquinhos obtient un coup-franc après être entré dans Strootman sous les yeux de l’arbitre, empêchant Mitroglou de voir son but, marqué après, être validé. Et visiblement, Rudi Garcia se voyait bien être la seule formation de Ligue 1 à accrocher le PSG sans cette décision arbitrale qu’il ne digère visiblement pas.

« En championnat on est bien à domicile, sauf contre le PSG, qui est aussi un match qu’on n’aurait jamais du perdre. Mais je ne vais pas y revenir, sinon on va me dire que je ne fais que me plaindre sur l’arbitrage. Je me plains contre l’arbitrage que lorsqu’il y a objectivement des erreurs… Et contre Paris il y a eu une grossière erreur qui ne nous a pas permis d’être la seule équipe à faire match nul contre eux », a livré sur RMC un Rudi Garcia qui parle beaucoup de l’arbitrage depuis son arrivée à Marseille, même après avoir annoncé que l’arrivée de la vidéo à ce niveau mettrait fin aux problèmes…