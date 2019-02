OM : Ce consultant pleure le départ de Mitroglou

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Kostas Mitroglou est parti pour Galatasaray et il n’y a pas grand monde pour regretter cela à Marseille.

Arrivé avec un profil de finisseur, l’attaquant n’a jamais réussi à s’imposer, se contenant de quelques buts marqués pour entretenir l’illusion la saison dernière. Mais malgré un temps de jeu loin d’être insignifiant, le Grec a continué à travers les matchs tel un fantôme cette saison. Et avec le prix payé pour le faire venir et son salaire, les dirigeants marseillais n’avaient pas d’autres solutions que de lui trouver un nouveau point de chute pour faire de la place à Mario Balotelli. Si les performances de Kostas Mitroglou ont été décevantes, ce n’est toutefois pas de sa faute pour Grégory Schneider. Le consultant de La Chaine L’Equipe estime en effet que l’animation offensive, et notamment Payet et Thauvin, n’ont rien fait pour l’alimenter dignement dans le jeu.

« Mitroglou est un joueur de surface. Ce genre de joueur a besoin de centres pour briller et à Marseille, il n’a jamais eu de centres. Que ce soit Payet ou Thauvin, dès qu’ils ont le ballon sur un côté, ils repiquent dans l’axe… Il a des qualités précises et des défauts précis. Si vous le prenez, vous devez être en mesure de jouer sur ses qualités. C’est un renard des surfaces, qui coupe les trajectoires, qui est fort en face-à-face. Mais évidemment, ce n’est pas quelqu’un qui court beaucoup et qui peut faire des différences individuelles. Il a quand même un CV à Benfica qui est le plus gros club portugais, il a brillé à l’Olympiakos. Il y avait vraiment moyen d’en faire quelque chose », a expliqué, dans des propos rapportés par FootRadio.com, le journaliste de Libération, persuadé que rien n’a été fait pour mettre Kostas Mitroglou dans de bonnes conditions à l’OM.