OM ‍: Catastrophe dans le dossier Igor Paixao

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille souhaite s'offrir Igor Paixao, et l'attaquant brésilien est disposé à signer avec l'OM. Du côté de Feyenoord, on est consterné par le comportement du club phocéen dans ce dossier.

Les supporters marseillais sont convaincus qu'une nouvelle fois Pablo Longoria va faire des miracles en obtenant la signature d'Igor Paixao au prix que l'OM souhaite mettre, et pas aux conditions du club néerlandais. On l'a appris mardi, l'Olympique de Marseille a déjà mis 28 millions d'euros sur la table pour s'assurer la signature du joueur brésilien de 25 ans, mais cette proposition a été immédiatement refusée par Feyenoord. Et le très sérieux quotidien néerlandais De Telegraaf confirme ce mercredi que du côté du club de Rotterdam, on estime que le club phocéen a beau avoir les faveurs d'Igor Paixao, qui a donné un accord verbal, il est loin d'avoir convaincu de son sérieux dans ce dossier. Habitués à faire de très grosses ventes au mercato, Feyenoord ne se laissera pas endormir par Longoria et l'a fait savoir au patron de l'OM.

L'OM n'arrive pas à convaincre Feyenoord

Rédacteur en chef du grand quotidien néerlandais, Marcel van der Kraan explique que la signature d'Igor Paixao à l'Olympique de Marseille n'est pas du tout d'actualité à cet instant du mercato d'été, tant le décalage entre les deux clubs est colossal. Et si le Brésilien est disposé à rejoindre l'OM, il ne dira pas non à d'éventuelles offres venus d'Angleterre « En réalité, les Français ont d'abord tenté d'attirer Paixao via un prêt et ont élaboré de nombreuses pistes pour un contrat permanent. Le directeur technique de Feyenoord, Dennis te Kloese, a pu vendre des joueurs pour des sommes considérables ces dernières saisons, ce qui signifie que les besoins financiers du club sont faibles et que Feyenoord peut tout aussi bien conserver ses meilleurs éléments. Cependant, le mercato est encore longet de nouveaux clubs effectueront des transferts à l'approche du début de la compétition. Paixao s'est déjà montré intéressé en Premier League. Te Kloese ne rejoindra la table que si des montants supérieurs à 30 millions d'euros lui sont proposés », explique le journaliste du Telegraaf.

La route est encore longue avant de voir Igor Paixao sous le maillot de l'Olympique de Marseille tant l'intransigeance des dirigeants du Feyenoord Rotterdam est grande. Du côté des Pays-Bas, on refuse tous les arrangements, et l'OM va donc devoir faire un transfert brut en investissant énormément d'argent, ou bien se tourner vers une autre piste.