OM : Carine Galli cible les deux renforts obligatoires du mercato de l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Dans dix jours, le mercato d'hiver ouvrira ses portes pour l'Olympique de Marseille, comme pour la totalité des clubs européens. Sur la chaîne L'Equipe, Carine Galli a été interrogée sur les secteurs où l'OM va devoir se renforcer. Et la journaliste n'a pas hésité longtemps au moment d'évoquer les achats à faire par Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta lors de ce marché des transferts.

Pour Carine Galli, tout est très clair. « L’an dernier, le mercato hivernal de Marseille avait permis notamment de prendre Morgan Sanson qui s’avère être un des meilleurs renforts de l’ère McCourt. Il n’a pas couté très cher, il est jeune et il est performant. Cette fois, à Marseille il y a deux postes qui me paraissent prioritaires, c’est arrière gauche et milieu de terrain. Parce qu’ils ont ce qu’il faut sur le plan des attaquants. Même s’ils ne sont pas performants, l’OM a investi énormément sur Kostas Mitroglou. Et Valère Germain c’est quand même un petit investissement de 8ME aussi, ce n’est pas négligeable. Par contre, au milieu de terrain, Zambo c’est un style assez rudimentaire et quand tu n’as pas Luiz Gustavo tu te retrouves vite embêté. Derrière, si Bedimo s’en va c’est juste obligatoire de recruter, tu peux ne pas faire une saison avec Sakai qui bascule... », a fait remarquer Carine Galli, qui ne voit donc pas l'OM faire des folies en janvier, mais juste cibler deux postes précis.