OM : Capitaine Mandanda est de retour à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

André Villas-Boas avait plusieurs options pour occuper le poste de capitaine de l'Olympique de Marseille, mais l'entraîneur portugais a cette fois fait un choix définitif avant même le dernier match de préparation, ce sera ce dimanche soir contre Naples au Vélodrome. En effet, RMC annonce que plutôt que Luiz Gustavo, Florian Thauvin ou Dimitri Payet, en course pour le brassard, c'est Steve Mandanda qui aura la responsabilité d'être le capitaine de l'OM en 2019-2020. Une fonction que connaît évidemment très bien l'expérimenté gardien de but de l'Olympique de Marseille, et qui confirme qu'avec un physique débarrassé cet été de quelques kilos excessifs, Steve Mandanda redevient un joueur qui compte énormément au sein de la formation phocéenne.

De quoi donner un gros moral à Steve Mandanda, lequel n'avait pas échappé aux quolibets de certains supporters depuis son retour de Crystal Palace. Mais en lui accordant ce privilège d'être le capitaine de l'OM, André Villas-Boas veut montrer à tout le monde qu'il a toute confiance en Mandanda pour ce qui est, pour l'instant, la dernière année de contrat du portier international tricolore avec l'Olympique de Marseille. A ce dernier de confirmer que le terrain qu'il mérite ce brassard.