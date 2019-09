OM : Canal bugue, Neymar apparaît, René Malleville explose !

Dans : OM, PSG, Monaco.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé à Monaco au terme d’un match à suspense. Le club phocéen, rapidement mené 2-0, est revenu grâce à une remontada expresse avant la pause. Ancien de la maison, Valère Germain a fait du mal à son ancienne équipe en marquant un but… non-diffusé. Effectivement, une coupure a privé les abonnés de Canal Plus de la réalisation de l’attaquant de l’OM. Et pendant ce gros bug, la chaîne cryptée n’a pas eu de meilleure idée que de montrer les plus beaux dribbles de Neymar durant PSG-Strasbourg.

La goutte d’eau pour un René Malleville furax. « Je suis content pour Germain qui a marqué un but… que l’on n’a pas vu à cause de ce Canal Plus qui est parti en c… Mais le pire, c’est que pendant la coupure, ils nous mettent Neymar. Ils l’ont fait exprès ou quoi, qu’est-ce que c’est que cette histoire de fou ? Heureusement qu’il y avait un collègue à côté de moi qui m’a dit que Germain avait marqué. Pour une fois qu’il marque, on ne peut pas le voir c’est fou ça » a commenté le chroniqueur du Phocéen, passablement agacé par ce bug heureusement très inhabituel.