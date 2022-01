OM : Caleta-Car vendu en Italie sur le gong ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OM dans un an et demi, Duje Caleta-Car est cité à chaque mercato comme un candidat au départ à Marseille.

Titulaire indiscutable aux yeux de Jorge Sampaoli depuis plusieurs semaines, Duje Caleta-Car n’est pas pressé de quitter l’Olympique de Marseille. L’international croate fait pourtant partie des joueurs que Pablo Longoria aimerait voir partir, malgré le statut de titulaire de « DCC ». Et pour cause, Caleta-Car n’a plus qu’un an et demi de contrat et alors que Marseille s’apprête à voir Boubacar Kamara partir librement pour zéro euro, Pablo Longoria ne souhaite pas que ce scénario se répète avec Duje Caleta-Car. La marge de manœuvre est moins étroite avec le Croate, qui pourrait partir l’été prochain. Mais en interne à l’OM, on ne cache pas que l’inquiétude commence à grandir avec Duje Caleta-Car et qu’un départ cet hiver serait bien perçu pour récupérer un gros chèque.

Caleta-Car a été proposé à l'AC Milan

Le profil de Duje Caleta-Car plait en Premier League depuis plusieurs mois. Des clubs comme West Ham ou encore Newcastle se sont manifestés à plusieurs reprises mais cet hiver, les clubs anglais ont visiblement d’autres priorités. C’est donc en Italie que le joueur a été proposé par ses agents, selon les informations de Tuttosport. Le journal italien rapporte que les représentants de Duje Caleta-Car ont proposé les services du défenseur de l’Olympique de Marseille à l’AC Milan, qui cherche depuis le début du mois de janvier un joueur susceptible de compenser la blessure au genou du défenseur central danois Simon Kjaer. Malgré le profil intéressant de Duje Caleta-Car, relativement jeune, propre à la relance et solide dans les duels, l’AC Milan n’a pas encore montré un emballement démesuré. A ce jour, le club lombard privilégie les pistes Eric Bailly (Manchester United) et Abdou Diallo (PSG). Mais si ces deux dossiers venaient à échouer, alors Milan ne s’interdirait pas de relancer la piste Duje Caleta-Car dans les ultimes heures du mercato hivernal. L’OM devra donc se montrer patient et très réactif dans ce dossier…