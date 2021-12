OM : Caleta-Car, un but décisif au mercato ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire à Strasbourg dimanche après-midi (0-2), Duje Caleta-Car a livré une prestation aboutie conclue par un but de la tête.

Solide dans les duels avec les costauds Habib Diallo et Ludovic Ajorque, précis dans ses transmissions et buteur en fin de match de la tête sur un corner frappé par Dimitri Payet, le solide Duje Caleta-Car a réussi son retour dans le onze de départ de l’OM dimanche après-midi. Sur le banc depuis la déroute à Galatasaray il y a quelques semaines en Europa League, l’international croate est de nouveau dans les petits papiers de Jorge Sampaoli, qui place « DCC » au-dessus de Leonardo Balerdi et d’Alvaro Gonzalez dans la hiérarchie des défenseurs centraux à l’OM. Et selon L’Equipe, ce retour en puissance n’est pas anodin à quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal.

Pablo Longoria : "D'ici janvier, je dois trouver des ressources économiques pour améliorer l'effectif, avec les actifs que j'ai dans l'équipe. Cela peut passer par la vente de joueurs et utiliser l'argent de façon intelligente."



L'Equipe | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/rCYklj8zse — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) December 7, 2021

Du côté des dirigeants de l’Olympique de Marseille, on n’est pas mécontents du retour en force de Duje Caleta-Car dans le onze de départ. Et pour cause, Pablo Longoria considère toujours l’ancien roc du Red Bull Salzbourg comme l’une des principales valeurs marchandes de l’effectif marseillais. Bonne nouvelle, le quotidien national croit savoir que le but de Caleta-Car à Strasbourg ainsi que ses prestations solides en octobre contre le PSG ou encore la Lazio ont remis les projecteurs sur lui auprès des grands clubs européens. L’été dernier en fin de mercato, il figurait par ailleurs dans le viseur du FC Valence ou encore de plusieurs clubs de milieux de tableau en Angleterre. Mais six mois après avoir été retenu alors que Liverpool voulait le recruter, Duje Caleta-Car s’est « vengé » en refusant de partir contre un chèque qui aurait pourtant rapporté entre 15 et 20 millions d’euros à Marseille. Qu’en sera-t-il cet hiver ? Difficile à pronostiquer mais du côté de la direction de l’OM une chose est certaine, Duje Caleta-Car ne sera pas retenu à tout prix. Jorge Sampaoli le sait mais en attendant, l’Argentin utilise « DCC » comme n’importe quel autre joueur et s’il l’estime supérieur à Balerdi ou Alvaro, il ne se privera pas pour l’utiliser bien au contraire.