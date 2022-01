OM : Caleta-Car sur le départ, Longoria fait plier West Ham !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal s’accélère à Marseille, où le départ de Duje Caleta-Car en Premier League est de plus en plus probable.

Après avoir bouclé les départs de Dario Benedetto à Boca Juniors et de Jordan Amavi à Nice, le président marseillais Pablo Longoria va-t-il encore alléger la masse salariale de l’Olympique de Marseille d’ici la fin du mercato hivernal ? C’est une possibilité. Le président de l’OM a surtout pour objectif de récupérer un ou deux gros chèques en ce qui concerne les indemnités de transfert afin de satisfaire son patron Frank McCourt. Le départ de Bamba Dieng en Premier League est évoqué avec de plus en plus d’insistance mais selon L’Equipe du Soir, c’est à ce jour Duje Caleta-Car qui est le plus proche de quitter l’OM. En effet, selon le média, le transfert de l’international croate est brûlant et pourrait se concrétiser dans les heures à venir.

🔴INFORMATION L'ÉQUIPE DU SOIR



Deux joueurs de l'OM sont ciblés pour être vendus d'ici la fin du mercato : Duje Caleta-Car et Bamba Dieng.#eds pic.twitter.com/lc6y8IbC4a — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) January 27, 2022

Cette nuit, le Daily Mail a également apporté ses informations dans le dossier Duje Caleta-Car. A en croire le média britannique, West Ham cherchait encore, ces dernières heures, à convaincre l’Olympique de Marseille de lâcher Duje Caleta-Car sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une formule que Pablo Longoria utilise à foison lorsqu’il recrute, mais qui ne lui convient pas lorsqu’il vend. En effet, le président espagnol de l’OM a refusé l’offre de prêt de West Ham en exigeant un transfert sec pour « DCC ». L’ancien directeur sportif du FC Valence pourrait obtenir ce qu’il souhaite puisque La chaîne L’Equipe indique qu’il s’agit précisément d’une vente définitive pour Duje Caleta-Car chez les Hammers. L’indemnité de transfert n’a en revanche pas été dévoilée mais selon les derniers éléments, elle devrait osciller entre 15 et 20 millions d’euros. Une somme non négligeable pour l’Olympique de Marseille alors que Duje Caleta-Car allait entrer en juin prochain dans sa dernière année de contrat en Provence…