OM : Caleta-Car sorti du placard, Sampaoli a une bonne raison

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Absent des plans de Jorge Sampaoli cet été, puis en début de saison, le défenseur central de l’Olympique de Marseille Duje Caleta-Car est soudainement réapparu dans les rotations. Le Croate aurait-il enfin gagné les faveurs du technicien ? Pas forcément.

L’été n’a pas dû être agréable pour Duje Caleta-Car. Quelques mois après son transfert avorté à Liverpool, le défenseur central de l’Olympique de Marseille a subi la pression de ses dirigeants qui souhaitaient le pousser vers la sortie. Finalement, l’ancien joueur du RB Salzbourg a refusé les offres reçues, d’où la colère du président Pablo Longoria et sa mise à l’écart en début de saison. Autant dire que l’on ne s’attendait pas à le voir réapparaître dans les rotations de Jorge Sampaoli qui lui a récemment accordé deux titularisations en Ligue 1. Duje Caleta-Car aurait-il regagné les faveurs de son entraîneur ? Pour Florent Germain, il existe une autre possibilité moins flatteuse.

« C’est la seule hypothèse plausible »

« Caleta-Car a sa place dans les boulets, a lâché le journaliste invité par Football Club de Marseille. Son retour était inattendu. Dimanche, je me suis pris une claque quand j’ai vu la compo à Lille (défaite 2-0). J’avais du mal à comprendre la tactique de Sampaoli. Pour Caleta-Car, ça a été une surprise, je ne comprends pas la gestion. Peut-être qu’il avait fait une bonne semaine d’entraînement. Peut-être que l’OM le met en vitrine pour pouvoir le vendre l’hiver prochain. Je commence d’ailleurs à croire à cette hypothèse. C’est la seule qui est plausible. »

« Car il tire la tronche, il n’est pas heureux, il n’est pas impliqué. Il a mal vécu le mercato estival, a confié le spécialiste de l’OM. En plus, Sampaoli n’aime pas son profil, car il est lent, il est long dans la relance. Et là, d’un coup, Sampaoli met Caleta-Car sur un match très important à Lille. Cette défaite plombe la trêve internationale. Quitte à faire tourner l’effectif, pourquoi ne pas mettre Alvaro, qui avait été bon contre Galatasaray ? Caleta-Car, c’est un mystère. Et le fait que Sampaoli l’ait sorti rapidement, c’était un terrible aveu d’échec. » Remplacé à la mi-temps, l’international croate avait pris l’eau en compagnie de Luan Peres.