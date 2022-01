OM : Caleta-Car invendable au mercato !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Principal candidat à un départ au mercato hivernal, Duje Caleta-Car n’est finalement pas certain de quitter l’OM au mois de janvier…

A quoi le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille va-t-il ressembler ? Il y a quelques jours, Pablo Longoria a validé le départ de Jordan Amavi, prêté avec option d’achat à Nice. Place maintenant aux arrivées ? Pas si vite, car avant de penser à acheter, l’OM doit vendre et récupérer de l’argent frais. Dès lors, les regards se tournent naturellement vers Duje Caleta-Car, valeur marchande n°1 du club phocéen. Candidat à un départ l’été dernier, l’international croate, sous contrat avec Marseille jusqu’en juin 2023, avait finalement fait le choix de rester. Cet hiver encore, l’ancien roc du RB Salzbourg est le prétendant le plus logique à un départ susceptible de rapporter gros. Mais selon La Provence, les dirigeants de l’Olympique de Marseille doutent maintenant de la cohérence d’un transfert cet hiver pour Caleta-Car.

Caleta-Car trop indispensable pour Sampaoli ?

Il faut dire qu’après avoir débuté la saison sur le banc des remplaçants, le vice-champion du monde 2018 a récupéré la place de titulaire que lui avait subtilisé Leonardo Balerdi. Impassable contre les Girondins de Bordeaux vendredi soir, Duje Caleta-Car « ignore tout de son avenir » selon le quotidien provençal, qui explique qu’à l’heure actuelle, toutes les options ont ouvertes pour l’avenir du Croate. Et quant à savoir si une offre XXL venue de la Premier League pourrait faire craquer Pablo Longoria, la réponse du journal est énigmatique. « A voir, tant le colosse de Sibernik incarne un élément important de la défense actuelle. A Bordeaux, il a de nouveau signé une prestation convaincante » souligne le journal marseillais. Autant dire que pour Pablo Longoria, ce dossier est bien plus difficile à gérer par exemple que celui d’Alvaro Gonzalez. Courtisé en Ligue 1 mais surtout en Espagne, où le FC Valence en fait sa priorité, le défenseur marseillais ne sera pas retenu en cas d’offre correcte, car Jorge Sampaoli ne compte plus vraiment sur lui.