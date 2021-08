OM : Caleta-Car hésite, Longoria va devenir fou

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Poussé vers la sortie par l’Olympique de Marseille, Duje Caleta-Car possède enfin une piste sérieuse en Angleterre. Wolverhampton a en effet entamé des négociations concrètes avec le club phocéen et le défenseur central. Mais pour le moment, le Croate ne serait pas totalement emballé par son courtisan.

L’Olympique de Marseille a peut-être enfin trouvé une porte de sortie pour Duje Caleta-Car. Poussé vers la sortie par ses dirigeants, notamment pour des raisons financières, le défenseur central de 24 ans intéresse sérieusement Wolverhampton. Le journal L’Equipe révèle des discussions intenses entre toutes les parties concernées. Pour le moment, les Wolves seraient prêts à miser 15 millions d’euros pour le transfert du Croate. Mais de son côté, le club phocéen, qui avait dépensé 19 millions d’euros pour l’attirer en 2018, espère récupérer un montant supérieur. Rien d’insurmontable puisque les discussions se poursuivent.

En revanche, les réticences de Duje Caleta-Car pourraient vraiment poser problème. Car selon les informations du médias Le Phocéen, l’ancien joueur du Red Bull Salzbourg hésite encore. La perspective de rejoindre Wolverhampton ne l’emballe pas totalement, lui qui espérait signer en faveur d’une équipe qualifiée pour une coupe d’Europe. Pas sûr que le deal puisse aboutir si le Marseillais ne change pas d’avis. Autant dire que Pablo Longoria s’arracherait les cheveux si Duje Caleta-Car faisait capoter son transfert à Wolverhampton.

Hwang toujours convoité

Cela fait déjà plusieurs mois que le président de l’Olympique de Marseille attend désespérément des offres pour son indésirable. Et pour cause, le dirigeant a besoin de liquidités afin de poursuivre son recrutement et attirer les quatre ou cinq renforts supplémentaires exigés par l’entraîneur Jorge Sampaoli. Le quotidien sportif cite encore le nom de l’attaquant bordelais Hwang Ui-Jo. Alors après l’échec de la piste West Ham, qui a préféré foncer sur le Français Kurt Zouma, Pablo Longoria ne souhaite pas rater l’occasion offerte par Wolverhampton.