OM : Caleta-Car à West Ham, ça brûle et le prix fuite !

Par Corentin Facy

Dans une situation financière inconfortable, l’OM pourrait vendre Bamba Dieng d’ici la fin du mercato hivernal. Duje Caleta-Car est également une valeur marchande importante du club présidé par Pablo Longoria.

Remplaçant en début de saison au profit de Leonardo Balerdi, l’international croate a gagné ses gallons de titulaires aux yeux de Jorge Sampaoli. Depuis la mi-octobre, Duje Caleta-Car est un titulaire indiscutable dans l’esprit du coach de l’OM aux côtés des solides Luan Peres et William Saliba. Aussi efficace sans le ballon que propre dans la relance, « DCC » est de nouveau le roc qui avait brillé à Marseille pendant une saison avec Alvaro sous la houlette d’André Villas-Boas. Une bonne nouvelle pour Pablo Longoria, qui peut espérer une grosse vente de Duje Caleta-Car d’ici l’été prochain, alors que le contrat du vice-champion du monde 2018 expirera en juin 2023. Selon les informations du Daily Mail, l’Olympique de Marseille a d’ailleurs fixé son tarif pour le transfert de Duje Caleta-Car au mercato hivernal.

Conscient qu’il sera difficile d’en tirer un prix plus conséquent au vu de sa situation contractuelle, Pablo Longoria espère récupérer 18 à 20 millions d’euros de la vente du géant croate, ce qui serait à peu de chose près la somme investie par Marseille en 2018 pour recruter Duje Caleta-Car en provenance de Salzbourg. Les supporters de l’OM estimeront sans doute que ce prix est trop faible par rapport au marché actuel, quand on sait que Monaco a refusé 40 millions d’euros de clubs anglais pour Benoit Badiashile. Mais le fait que Caleta-Car soit en fin de contrat dans un an et demi pèse lourd et pour Marseille, récupérer 20 millions avec un joueur qui n’était pas titulaire il y a encore trois mois serait déjà une belle affaire. Reste à voir si West Ham, Newcastle ou encore Wolverhampton, qui ont manifesté par le passé un intérêt pour Duje Caleta-Car, passeront à l’offensive avec une offre concrète. Cela pourrait être le cas dans les heures à venir car selon Sky Sports ce mercredi, West Ham est très chaud à l'idée de proposer un transfert sec à l'OM pour Duje Caleta-Car. Le montant de la potentielle offre des Hammers n'a, en revanche, pas filtré.