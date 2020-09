OM : Caleta-Car a pris une décision sur son avenir, c'était facile

Dans : OM.

Arrivé en provenance du Red Bull Salzbourg avec l’étiquette de vice-champion du monde, Duje Caleta-Car avait beaucoup inquiété par son manque de vitesse, qualité cruciale pour faire face aux attaquants en Ligue 1.

Mais progressivement, le Croate a perfectionné sa gamme, pour devenir un très solide arrière central dont l’OM profite désormais pleinement. Son jeune âge (24 ans) et son profil ont de quoi plaire aux clubs de Premier League, et le nom du natif de Sibenik était ainsi souvent cité parmi les joueurs qui pourraient changer d’air cet été, avec l'espoir d'un énorme magot à 60 ME. Pour le moment, Caleta-Car ne bouge pas d’un pouce, enchaine les matchs, et se prépare à disputer la Ligue des Champions avec l’OM. Pas de transfert non plus à 30 ou 40 ME vers West Ham, Aston Villa ou Everton, des clubs annoncés comme intéressés par ses qualités au début de l’été.

Si la dernière semaine peut parfois réserver de grosses surprises, toujours du côté de la Premier League, la tendance est toutefois nette. En effet, La Provence annonce que le joueur veut absolument rester à l’OM et n’entend pas faire ses valises de manière précipitée alors qu’il peut se montrer en Ligue des Champions. Et cela tombe bien, le club marseillais n’a reçu aucune offre ou aucune approche pour son défenseur central, qui ne fait pas encore rêver l’Europe. A l’heure où l’OM ne s’est finalement mis aucune obligation de grosse vente, la situation est donc des plus simples, et ce n’est pas André Villas-Boas, qui craint toujours une offensive d’un club anglais dans les prochains jours, qui s’en plaindra.