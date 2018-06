OM : Cabella c'est 7ME, l'OM met l'ASSE au parfum

Dans : OM, ASSE, Mercato, Ligue 1.

Comme la saison dernière, le mercato de l'Olympique de Marseille devrait s'effectuer en deux étapes cet été.

Tout d'abord, le club phocéen devra dégraisser et se séparer de plusieurs indésirables au mercato. Comme expliqué par L’Equipe, près de 7 joueurs sont concernés, notamment Rémy Cabella. Auteur de 8 buts en Ligue 1 à l’AS Saint-Etienne cette saison, le Corse ne devrait pas poursuivre sa carrière à Marseille. Une information confirmée par Yahoo Sport, qui précise que le joueur a donné sa priorité à l’AS Saint-Etienne au mercato.

« Discussion ces derniers jours entre Zubizarreta et l’entourage de Cabella. Le joueur veut du temps de jeu, ce qui semble improbable à l’OM. On se dirige donc vers un départ. Priorité du joueur à l’ASSE » explique le média, qui précise par ailleurs que l'OM réclame 7ME à l'ASSE pour le joueur, également surveillé par Fenerbahçe au mercato. Bien évidemment, Saint-Etienne souhaite conserver le joueur, mais il n’est pas encore acquis que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo valideront un transfert de cet envergure au mercato…

