OM : Ça va discuter prolongation, Thauvin n’est pas concerné

Déjà actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille doit aussi gérer les situations de plusieurs joueurs sous contrat jusqu’à l’année prochaine.

Au cas où sa position n’était pas suffisamment claire, André Villas-Boas a remis un sacré coup de pression à ses dirigeants mardi. Malgré les difficultés économiques de l’Olympique de Marseille, son entraîneur n’acceptera pas de disputer la saison prochaine, dont la phase de groupes de la Ligue des Champions, avec un effectif diminué. Autant dire que le Portugais suivra attentivement la gestion de plusieurs éléments sous contrat jusqu’en 2021. Il faudra notamment prendre une décision rapide pour l’ailier Florian Thauvin qui ne compte pas partir cet été. Idem en ce qui concerne Jordan Amavi, lequel a déjà prévenu ses supérieurs.

En effet, Foot Mercato nous apprend que le latéral gauche de 26 ans ne cache pas sa volonté de rester. C’est pourquoi les agents de l’ancien Niçois ont prévu de prendre contact avec le directeur sportif Andoni Zubizarreta pour discuter d’une prolongation de contrat. Reste à savoir ce qu’en pense la direction. Amavi fait-il partie des plans de l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine ? Ou le club a-t-il l’intention de le vendre dans les prochains mois ? Le clan du joueur en saura plus lors du coup de fil prévu. En tout cas, on imagine que le deuxième de Ligue 1 hésitera avant de transférer le seul et unique latéral gauche expérimenté de son effectif…