OM : Ça négocie sec avec l'ASSE pour Rémy Cabella !

Toujours blessé au pied depuis la fin de saison dernière, Rémy Cabella n’a participé à aucun match amical de l’Olympique de Marseille.

Et il se pourrait bien que le Corse ne reporte jamais le maillot marseillais en compétition. Dans le viseur de l’OGC Nice, le joueur est toujours une priorité du recrutement stéphanois, malgré la signature de Wahbi Khazri la semaine dernière. Ainsi, But Football Club affirme que les discussions ont récemment repris entre l’Olympique de Marseille et l’état-major de l’ASSE.

« Les dirigeants stéphanois continuaient de tenter de faire revenir Rémy Cabella. Les discussions avec Marseille avaient repris pour l’Ajaccien, également dans le viseur de Nice » affirme le média, qui explique par ailleurs que la volonté de Rémy Cabella est clairement de signer son grand retour dans le Forez. De son côté, Jean-Louis Gasset est favorable au come-back du Marseillais et pousse de tout son poids en interne pour que ce dossier se concrétise. Reste néanmoins à voir si l’OM ne sera pas plutôt tenté « d’utiliser » Rémy Cabella pour faire baisser le prix de Mario Balotelli, le meneur de jeu phocéen intéressant également le Gym…