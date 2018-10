OM : « C’est une arnaque », Dugarry flingue le projet McCourt !

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis son arrivée en France fin 2016, Frank McCourt a été beaucoup moqué, notamment en raison du fameux slogan « Champions Project ».

Mais par la suite, nombreux sont les observateurs et médias à avoir souligné le travail du patron de l’OM, qui a tout de même amélioré l’effectif marseillais de manière très conséquente ces deux dernières années. En revanche il y a un qui n’a jamais épargné l’Américain, c’est Christophe Dugarry. Et sur RMC Sport, l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux a carrément enterré le projet porté par Frank McCourt, le comparant à celui de Rennes ou de Saint-Etienne. Lunaire…

« Le Champions Project de l’OM, c’est une arnaque ! C’est le même projet que Saint-Étienne et Rennes ! Les Américains de Bordeaux, ils diront la même chose, vous allez voir… Vous n’en avez pas marre les Marseillais qu’on vous prenne pour des fèves ? » s’est interrogé Christophe Dugarry, toujours dans la mesure et jamais dans l’exagération, bien entendu... Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir dans la cité phocéenne ou même si le projet de Frank McCourt suscite quelques interrogations, on souligne les progrès du club dans son ensemble depuis plusieurs mois.