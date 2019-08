OM : C’est un vrai crack, Marseille doit absolument le faire signer

Dans : OM, Mercato, Liga.

En dépit de la présence d’Andoni Zubizarreta, faire passer un joueur du FC Barcelone à l’Olympique de Marseille n’est pas forcément gagné d’avance.

Le club provençal est en train de le comprendre alors que les négociations s’éternisent pour faire signer Juan Miranda et que l'on évoque même ce mercredi un échec des négociations. Cet arrière gauche cantonné à la réserve barcelonaise serait un parfait concurrent pour Jordan Amavi, et bénéficierait d’un temps de jeu supérieur à ce que lui réserve le champion d’Espagne. En ce qui concerne son niveau actuel et sa capacité d’adaptation à la Ligue 1, le doute est permis. Mais pour Alex Truica, impossible de remettre en cause le talent du garçon.

« Avec les sélections de jeunes et le Barça B, il accomplit toujours de grandes prestations. Pour nous, c'est une des pierres précieuses de la Masia, un futur grand joueur, et sa réputation est très haute en Espagne. Cela n'empêche pas d'avoir des doutes sur sa capacité à être titulaire à l'OM tout de suite, mais pas sur ses qualités. Il a besoin de temps de jeu au plus haut niveau, ce qu'il pourrait obtenir à Marseille, mais je comprends tout à fait la volonté du Barça de le récupérer après son prêt. C'est un vrai joueur d'avenir pour le club », affirme au Phocéen ce journaliste qui suit de près le FC Barcelone. Si la venue de Miranda venait à se conclure, ce serait donc pour un an, et pas plus.