OM : Boudjellal a épuisé son crédit, les Marseillais n'en veulent plus

Dans : OM.

Malgré son clash avec l’équipe de communication de Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal refuse de quitter le projet de rachat de l’Olympique de Marseille. Mais le dirigeant a perdu gros dans cette histoire.

Non, Mourad Boudjellal n’a pas fait une croix sur le projet de rachat de l’Olympique de Marseille. L’ancien président du Rugby Club Toulonnais a ouvertement critiqué l’équipe de communication de son collaborateur Mohamed Ayachi Ajroudi. Mais considère qu’il peut toujours faire partie de l’aventure avec l’homme d’affaires franco-tunisien. Le Varois a pourtant perdu la confiance des supporters et de Romain Canuti, qui estime que le dirigeant n’a plus aucune crédibilité.

« C’est terrible… Beaucoup de gens étaient très enthousiastes, a regretté le journaliste du Phocéen. Pour eux, Boudjellal avait le charisme pour être à l’OM. Dans le rugby, il avait montré de belles choses. Il parlait avec détermination, on se disait que ça allait être costaud. On avait été prudent en évoquant ce sujet-là. Et on se rend compte qu’on avait eu raison d’être prudent. Venant du rugby et étant de Toulon, Boudjellal ne se rend pas compte de l’impact du foot et de l’OM. »

« Il s'est ridiculisé »

« Il a beau avoir gagné une Coupe d’Europe avec un club qu’il a pris en division 2, on se souviendra de lui comme celui qui a voulu reprendre l’OM et qui a fait n’importe quoi. Il s’est ridiculisé. Il a été très offensif, il sait être piquant. Le "moi, je vérifie" adressé à Eyraud, il se le prend comme un boomerang en pleine tête maintenant. Car lui, il n’a pas vérifié pour Ajroudi. Sur la forme, il a été ridicule », a critiqué Romain Canuti, désormais opposé à l’éventuelle arrivée de Boudjellal dans l’organigramme.