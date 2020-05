OM : C’est non, Germain envoie balader Marseille avec le sourire

Dans : OM.

Alors que l’Olympique de Marseille a besoin de vendre, ses joueurs pensent déjà à la saison prochaine avec la phase de groupes de la Ligue des Champions au programme.

Déjà dans le rouge avant le début de la crise sanitaire, l’Olympique de Marseille devra se serrer la ceinture. L’objectif est de récolter des liquidités tout en diminuant la masse salariale grâce à des ventes sur le marché des transferts. Les joueurs à forte valeur marchande seront donc concernés, tout comme les éléments qui arrivent à un an de la fin de leurs contrats respectifs. C’est notamment la situation de Valère Germain qui, en tant que simple remplaçant, a de grandes chances d’être poussé vers la sortie. Pas de quoi inquiéter l’attaquant qui compte bien disputer la Ligue des Champions avec l’OM la saison prochaine.

« Il y a un peu un sentiment d’inachevé, a reconnu l’ancien Monégasque interrogé par RMC. On est en Ligue des Champions, mais il nous manque cette célébration que l’on aurait pu vivre tous ensemble. Cela pourrait renforcer le groupe dans l’idée de vivre quelque chose de fort la saison prochaine, même s’il y a aussi la réalité économique et celle du marché des transferts. Mais on a tous envie de participer à ce cadeau qu’on est allés se chercher, et de vivre cette belle aventure qui nous attend la saison prochaine. Si je ferai partie de l'aventure ? J’imagine ! (Sourire) Oui, oui, je serai là. » Une fois de plus, le mercato s’annonce compliqué pour le directeur sportif Andoni Zubizarreta.