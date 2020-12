OM : C'est les soldes, Marseille libère ses joueurs à tout prix

Dans : OM.

En fin de contrat en fin de saison, Florian Chabrolle ne sera pas conservé par l'Olympique de Marseille.

Depuis les départs de Isaac Lihadji et Niels Nkounkou l'an dernier, la direction marseillaise a envoyé un message clair : le club ne fera pas tout pour conserver ses jeunes du centre de formation. Une preuve supplémentaire a été apportée avec le renvoi de deux minots n'ayant pas respecté le protocole sanitaire. Au-delà du comportement, l'OM réclame plus d'exigences au niveau sportif. Ainsi, alors qu'il est lié avec le club jusqu'à la fin de la saison, le jeune Florian Chabrolle pourrait être libéré dès cet hiver. La stratégie des dirigeants est claire : réduire l'effectif et la masse salariale à tout prix !

Âgé de 22 ans, l'attaquant avait montré des choses intéressantes lors des matchs de pré-saison. Pourtant, depuis, le natif de Montmorency n'a pas réussi à s'imposer avec l'équipe première, barré par la concurrence de Darío Benedetto ou Valère Germain. Il pourrait rebondir à Ajaccio, très intéressé par le profil du joueur. Selon FootMercato, deux clubs du championnat belge dont les noms n'ont pas filtré pourraient également être à l'affût. En vue du mercato, André Villas-Boas a toujours affiché son souhait de recruter un numéro 9. Alors que des noms ronflants commencent à circuler dans la presse marseillaise comme Luka Jovic, Arkadiusz Milik ou encore Islam Slimani, l'OM n'a pas le choix : il doit vendre et baisser la masse salariale. Florian Chabrolle risque donc d'être le premier à faire les frais de cette nouvelle stratégie des dirigeants.