OM : C'est ça Villas-Boas ? Dugarry est archi déçu

Dans : OM, Ligue 1.

Cet été, Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud décidaient de nommer André Villas-Boas à la tête de l’équipe professionnelle de l’Olympique de Marseille. Un choix controversé, le Portugais n’ayant plus entraîné en Europe depuis un long moment. Mais avec un effectif assez limité, l’ancien de Chelsea et de Tottenham a tout de même réussi à insuffler quelque chose à cet OM. Cela reste néanmoins bien insuffisant pour Christophe Dugarry, qui attend plus d’une équipe qui ambitionne de retrouver le podium.

« Ses débuts ? Passables. On l'a présenté comme un entraîneur qui allait remettre de l'ordre, redonner des résultats et de l'identité de jeu à l'OM. Pour l'instant, je ne vois pas grand-chose. C'est assez insuffisant. Je lui laisse encore du temps, mais on attend les résultats. Je n'ai pas le souvenir d'un entraîneur qui m'ait déjà proposé quelque chose au niveau du foot. J'attends de voir le style Villas-Boas » a indiqué le consultant de RMC, clairement sur sa faim après les onze premières journées de Ligue 1 et le visage affiché par l’Olympique de Marseille de Villas-Boas. Les deux prochaines journées devraient permettre d’y voir plus clair avec des chocs dans la course au podium contre Lille et l’Olympique Lyonnais.