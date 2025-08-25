OM ‍: C'est bouclé, Moumbagna file en Série A

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM cherche à dégraisser au plus vite son effectif en cette fin de mercato estival. Faris Moumbagna n'est plus très loin de quitter le navire phocéen.

A Marseille, la situation est quelque peu apaisée suite au succès face au Paris FC en Ligue 1 ce week-end. L'OM veut désormais se concentrer à 100% sur la fin du marché des transferts estival. L'objectif est de se renforcer tout en faisant partir les indésirables. En attaque, c'est notamment le cas d'Amine Harit, Neal Maupay et Faris Moumbagna. Le dernier cité, qui n'entre plus du tout dans les plans de Roberto De Zerbi, va trouver son bonheur en Série A chez un promu.

Moumbagna trouve son bonheur en Italie

Selon les informations Sky Italia, Cremonese va en effet rafler la mise dans le dossier du Camerounais de l'OM. Foot Mercato précise de son côté que l'ancien de Glimt arrivera dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. En Italie, Moumbagna aura certainement plus de temps de jeu qu'à Marseille. Gravement blessé en tout début de saison passée, il n'aura pas pu réellement s'exprimer sur la Canebière. Cremonese aura pour but de se maintenir en Série A mais a déjà impressionné en allant battre l'AC Milan il y a quelques jours. A noter que l'OM veut aussi se débarrasser de Maupay et l'envoyer en Italie. Le Genoa est disposé à offrir 5 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien joueur de Brighton. Dans le sens des arrivées, les pensionnaires du Stade Vélodrome attendent du lourd. On parle d'un intérêt fort pour Dani Ceballos, motivé à l'idée de relever le challenge olympien. Ce serait un renfort de poids pour un Olympique de Marseille qui se cherche des valeurs sûres avant de démarrer sa campagne en Ligue des champions.