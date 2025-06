OM ‍: Buteur en finale, Marseille en veut 30ME ‍!

En pleine préparation de la saison prochaine, l’Olympique de Marseille est très actif sur le mercato. Le club de la cité Phocéenne a également certains de ses éléments courtisés à l’étranger. C’est le cas du récent vainqueur de l’Euro U21, Jonathan Rowe.

Ce samedi soir, l’Angleterre est venue à bout de l’Allemagne lors de la finale de l’Euro U21 (3-2). Il a fallu attendre les prolongations pour que les deux équipes se départagent. Parmi les éléments importants, Jonathan Rowe s’est démarqué. Le joueur de l’Olympique de Marseille a inscrit le but du 3-2 quelques secondes après son entrée en jeu. Une réalisation décisive qui permet au natif de Londres de glaner un premier titre en sélection chez les jeunes. Ce but met en lumière l’ailier marseillais et augmente sa côte sur le marché des transferts. Ce dimanche, la presse britannique évoque un intérêt de la Premier League pour le joueur anglais.

🚨 Newcastle have submitted a €24M bid for Jonathan Rowe 🇬🇧

Leeds are still in the race.

The ex-Norwich winger is now one of the hottest names on the French market.

OM could bank a quick profit.



Source: @TeamFootballFr https://t.co/Ir6JMVMhY7#NUFC #LUFC #TransferNews