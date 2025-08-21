OM ‍: Buonanotte à Marseille, l'assaut est lancé

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique de Marseille a besoin d'un renfort pour animer son milieu alors que Adrien Rabiot et Amine Harit sont sur le départ. Les recruteurs phocéens regardent du côté de l'Angleterre avec notamment une ancienne cible de l'OL.

La défaite à Rennes a fait exploser les certitudes de la préparation estivale et surtout le vestiaire de l'Olympique de Marseille avec une bagarre Rabiot-Rowe. Le milieu français doit désormais faire ses valises avant la fin de l'été. Une décision forte de la direction mais surtout une perte majeure dans l'entrejeu. Aligné dans la position de numéro 10 en Bretagne, Rabiot devra être remplacé en quelques jours seulement. La cellule de recrutement de l'OM ne compte pas ses efforts pour dénicher un remplaçant à la hauteur.

Buonanotte ou El Khannouss pour l'OM

Son travail aboutit déjà à l'étude de deux pistes en Angleterre selon le compte X La Tribune Olympienne. Les deux joueurs ciblés sont l'Argentin Facundo Buonanotte (Brighton) et le Marocain Bilal El Khannouss (Leicester). Le second cité semble difficile à signer puisque Crystal Palace est tout proche d'obtenir son transfert. Il faudrait un retournement de situation complet pour voir El Khannouss sous le maillot de l'OM. Toutefois, le joueur formé en Belgique est un supporter assumé de l'OM depuis sa jeunesse et il sera à l'écoute de son compatriote Medhi Benatia, directeur du football à Marseille.

🚨L'OM active plusieurs pistes pour le poste de numéro 10.



Le dossier Bilal El Khannouss est activé mais l'OM part de tres loin car le joueur est proche de signer à Crystal Palace.

Facundo Buonanotte est aussi ciblé par l'OM. pic.twitter.com/F6R54vRJP0 — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) August 20, 2025

Aucun transfert n'est en vue pour Buonanotte. Suivi par Lyon il y a quelques semaines, le joueur argentin est plus cher que El Khannouss sur le papier. Sa valeur frôle les 20 millions d'euros malgré le fait que Brighton l'ait prêté à Leicester la saison dernière. Il faut dire que le Borussia Dortmund est un prétendant connu pour acquérir le joueur de 20 ans. L'OM devrait quand même se pencher sur ce petit format sud-américain, très technique balle au pied. En plus, Buonanotte a côtoyé Roberto de Zerbi chez les Seagulls. A voir si Pablo Longoria va tabler sur sa stratégie habituelle pour l'enrôler : un prêt avec option d'achat obligatoire l'été suivant.