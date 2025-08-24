OM ‍: Bruges veut vendre Ordonez, mais pas à Marseille

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Alors que la fin du mercato estival approche, l’Olympique de Marseille se retrouve dans une situation bien embêtante dans le dossier Joël Ordoñez. Mais la situation peut encore se débloquer si le FC Bruges tient parole.

Suite à un début de saison très mouvementé, entre la défaite à Rennes pour sa rentrée (0-1) et la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, le club phocéen se doit de gérer de la meilleure des façons la fin de son mercato d’été. Pour cela, et alors que l'effectif de Roberto De Zerbi a encore besoin de quelques retouches pour aborder la première partie de saison avec le plus de munitions possibles, l’OM veut notamment recruter un nouveau défenseur central. Depuis plusieurs semaines maintenant, la piste principale mène à Joël Ordoñez. Sauf que malgré les différentes offres de Marseille, l'Equatorien est toujours à Bruges.

Pourtant, la formation olympienne a respecté les exigences du club belge en faisant une offre de transfert de 25 millions d’euros, assortie de 5 millions de bonus ainsi que d’un pourcentage à la revente. Malgré une proposition à la hauteur des attentes de Bruges, l’OM ne peut que constater qu’Ordoñez est toujours bloqué en Belgique… Pour combien de temps encore ? Le temps commence à presser, sachant que le marché des transferts fermera ses portes dans une semaine. Mais d’après les informations de Johanna Calderón, le dossier Ordóñez pourrait se débloquer rapidement pour Marseille, enfin si Bruges respecte sa parole.

Ordóñez veut aller à l'OM, Bruges boude

Estos días son vitales en el destino de Joel Ordóñez. El club Brujas le dio la palabra al central ecuatoriano para facilitar su salida en este mercado, desde Enero cuando empezaron a llegar propuestas formales (Premier) . Ese acuerdo de palabra no se está respetando y tampoco la… https://t.co/wuY9N2leKj — Johanna Calderón (@johacalderon11) August 24, 2025

« Les prochains jours sont vitaux dans l’avenir de Joel Ordóñez. Bruges a donné sa parole au défenseur central équatorien pour faciliter son départ sur ce marché, et ce depuis janvier quand les propositions formelles ont commencé à arriver. Cet accord de parole n'est pas respecté et la volonté du joueur non plus, depuis le jour où il a mentionné qu'il souhaite jouer à l'Olympique de Marseille », avoue la journaliste sur ses réseaux sociaux, qui estime donc que Bruges ne veut pas vendre Ordóñez à l'OM. À quelques jours de la clôture du mercato, Pablo Longoria et Medhi Benatia vont probablement attendre que la situation se décante, sachant que le joueur de 20 ans a commencé un bras-de-fer avec son club en séchant l'entraînement pour forcer son départ à l’OM. Autant dire que sous la pression du défenseur équatorien et d’un transfert quand même colossal pour un club belge, ce deal a quand même de grandes chances de se faire avant la fin du mois d’août. Si non, Marseille devra se tourner en urgence vers un plan B, ce qui peut s’avérer délicat…