OM : Bouhafsi interdit à Eyraud de taper sur les supporters

Le courrier de mise en demeure envoyé par Hugues Ouvard aux groupes de supporters de l’Olympique de Marseille ne cesse de faire réagir.

Tout au long de la soirée de lundi, le monde politique a exprimé son incompréhension face aux décisions du directeur général de l’Olympique de Marseille et de son président Jacques-Henri Eyraud, qui souhaitent mettre en œuvre le fameux « Agora OM ». Sur l’antenne de RMC, Mohamed Bouhafsi a fait par de son incompréhension quant aux mesures envisagées par l’OM, et estime que les supporters doivent plus que jamais rester au cœur du projet du club phocéen, en grande difficulté sportivement et qui se met à se déchirer en coulisses.

« Les dirigeants marseillais vont devoir s’expliquer. Les supporters à Marseille, c’est la chose la plus importante à Marseille car l’OM créé du lien social. Les supporters à Marseille ce ne sont pas seulement des gens qui viennent supporter onze joueurs au Stade Vélodrome. Ce sont des gens qui donnent du temps pour les quartiers nord, pour des personnes qui perdent leur emploi, pour des gens qui sont étudiants… Les supporters à Marseille, ils sont plus que passionnés : ils sont l’âme de l’Olympique de Marseille. Il ne peut pas y avoir de sanction démesuré qui touche des milliers de personnes uniquement pour sanctionner quelques fauteurs de trouble qui ont saccagé la Commanderie. L’heure semble être au calme et pas forcément à la tension, je trouve ça incroyablement incompréhensible. Cela m’attriste de voir ce club se déchirer. Ce n’était pas le moment du tout, les supporters méritent du respect » a clamé le journaliste de Top of the Foot, défenseur de la première heure de Jacques-Henri Eyraud, mais qui semble désormais se détacher de la politique menée par le président de l'OM.