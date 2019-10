OM : Boubacar Kamara n’a pas les épaules, La Provence le cartonne

Dans : OM.

Après son erreur fatale face au PSG, Boubacar Kamara n’a pas rectifié le tir face à Monaco, avec une nouvelle prestation décevante. La Provence ne le manque pas.

Le jeune défenseur avait beaucoup manqué lors de sa longue suspension, et son retour face à Strasbourg avait coïncidé avec celui de la victoire, et d’une solidité défensive immédiate. Résultat, le jeune Boubacar Kamara est rapidement apparu comme le leader d’une arrière garde totalement chamboulée pendant l’été, avec le départ de nombreux cadres comme Rolando ou Rami. Mais entre son incroyable erreur de laisser passer le ballon pour Mauro Icardi dimanche au Parc des Princes pour offrir le premier but à l’Argentin, et celle sur le but d’Augustin ce mercredi à Louis-II, l’enchainement fait très mal. La Provence ne le loupe pas avec une note de 3 sur 10, et un commentaire qui en dit long sur le fait que l’international espoirs a peut-être été vu trop beau.

« Encore une énorme erreur de marquage sur Augustin quand celui-ci le contourne aisément pour ouvrir le score. Ce rôle de chef de défense a semblé trop lourd pour ses épaules. Meilleur en deuxième période, il a même apporté un soutien offensif », a livré le quotidien régional, pour qui il faudrait surtout remettre Kamara à sa place, à savoir celle d’un jeune joueur qui progresse, et non pas encore un taulier capable de sécuriser totalement la défense.