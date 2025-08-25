OM ‍: Bilal Nadir voit flou à Marseille

Dans : OM.

Après une semaine agitée, l’Olympique de Marseille a souhaité remettre les pendules à l’heure ce samedi face au Paris FC. Malgré quelques carences défensives, l’OM s’est imposé 5-2 face au promu. Auteur d’une bonne entrée en jeu, Bilal Nadir sera l’une des interrogations de cette fin de mercato marseillais.

C’est l’une des grandes satisfactions du week-end au Vélodrome. Bilal Nadir a enflammé la fin de rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Paris FC. Le jeune joueur de 21 ans a permis de débloquer la situation pour la formation de Roberto De Zerbi. Auteur de deux passes décisives pour Pierre-Emerick Aubameyang puis pour Pierre-Emile Højbjerg, le natif de Nice a été précieux dans le succès 5-2 du club de la cité phocéenne. Sans temps de jeu donné par le technicien italien pour le premier déplacement en Bretagne, Bilal Nadir a su profiter des absences pour faire face au promu, le Paris FC. En fin de contrat cet été, son avenir du côté de l’OM va se poser comme l’une des dernières interrogations du mercato estival.

Bilal Nadir veut rester à l’OM

❗️Après son entrée en jeu convaincante face au PFC, Bilal Nadir (fdc 2026) pourrait prolonger son contrat.



Une prolongation devrait être discutée après la fin du mercato.



Avec un marché terminant dans une semaine, l’OM a encore quelques dossiers à trancher. Outre le cas épineux, Adrien Rabiot et une potentielle arrivée de Dani Ceballos, l’OM doit également gérer le jeune Bilal Nadir. Après la rencontre, la question de son avenir a été évoquée. Le joueur se sent bien du côté de la Canebière et des négociations pour prolonger son contrat seront ouvertes après le mercato, selon la presse locale. Le média Le Phocéen explique que le joueur de 21 ans se sent pleinement intégré au groupe et sait qu’il aura sa carte à jouer dans une saison qui promet d’être intense. De plus, sa prestation face au Paris FC lui a fait gagner des points auprès de Roberto De Zerbi. Reste à savoir si la méritocratie paye à l’OM dans les prochaines semaines.