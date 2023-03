OM : Bien manger et bien dormir, Alexis Sanchez remercie Mbappé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Du haut de ses 34 ans, Alexis Sanchez réalise une saison à couper le souffle à l’OM, où il cumule déjà 16 buts toutes compétitions confondues.

Homme fort de l’Olympique de Marseille version Igor Tudor cette saison, Alexis Sanchez était très attendu après sa signature inattendue l’été dernier. Pablo Longoria a réussi l’exploit de faire venir à Marseille un joueur de cette dimension et Alexis Sanchez fait honneur à sa réputation et à sa grande carrière. En dépit de son âge (34 ans), le Chilien est sans conteste le meilleur joueur de l’OM depuis le début de la saison. Auteur de 16 buts toutes compétitions confondues dont 12 en Ligue 1, l’ex-attaquant du FC Barcelone ou encore de Manchester United est plus en forme que jamais. Son efficacité devant le but est un précieux atout pour Marseille, mais ce sont surtout les efforts défensifs d’Alexis Sanchez et sa grinta hors du commun qui en font un joueur si spécial. Mais comment le Chilien fait-il pour afficher une telle forme à 34 ans ? Son secret, c’est assurément sa préparation invisible et son hygiène de vie selon Benjamin Nivet, un autre joueur qui a joué très vieux en Ligue 1.

Alexis Sanchez, un professionnel hors normes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

« Je ne suis pas surpris par son objectif de jouer jusqu'à 40 ans. Ce n'est pas la carte d'identité qui parle mais les performances, tant qu'il est bon il continuera. À sa place, certains se ménageraient un peu mais ce n'est pas son cas, il effectue un grand travail défensif. Il n'a quasiment rien perdu en physique, en vivacité et en vitesse. Il est impressionnant. Même si la science a progressé, c'est plus difficile de durer avec le rythme toujours plus intense du foot. Il faut faire moins d'excès qu'avant, bien manger, bien se reposer, faire plus de soins, être intransigeant sur tous les à-côtés. Le plaisir guide les dernières années d'une carrière, bien que la récupération soit plus longue. Le plus important, c'est de garder le rythme et ne pas se blesser » a lancé dans La Provence, Benjamin Nivet, épaté par les performances XXL réalisées par Alexis Sanchez depuis le début de la saison. Et l’ancien milieu de terrain de Troyes, désormais consultant pour Prime Video, est persuadé que le Chilien peut encore faire le bonheur de l’Olympique de Marseille encore plusieurs années. A condition toutefois qu’un accord soit trouvé entre l’ancien attaquant d’Arsenal et l’OM au sujet de sa prolongation de contrat…