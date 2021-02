OM : Bernard Tapie donne des ordres à McCourt

Dans : OM.

L'ancien président emblématique de l'Olympique de Marseille s'est réjoui du départ de Jacques-Henri Eyraud. Mais il espère que Frank McCourt va réellement s'impliquer dans l'OM.

Actionnaire principal de La Provence, Bernard Tapie a été informé très rapidement du départ de Jacques-Henri Eyraud et son remplacement par Pablo Longoria. Celui qui a mené l’Olympique de Marseille sur le toit de l’Europe n’a pas été énormément surpris par cette décision de Frank McCourt, et il s’en félicite clairement. Mais pour Bernard Tapie, l’actuel propriétaire de l’OM ne peut pas se contenter de changement de président, et il doit s’impliquer davantage dans la vie du club phocéen. Sans une présence plus claire de McCourt, Pablo Longoria risque lui aussi de rapidement déchanter, la gestion du champion d’Europe 93 ne pouvant pas se faire depuis les États-Unis. Dans son journal, Bernard Tapie a appelé l’homme d’affaires américain à faire plus et mieux pour l’OM.

Pour Bernard Tapie, le départ de Jacques-Henri est un premier pas dans le bon sens, mais il ne suffit pas pour remettre l’Olympique de Marseille dans le bon sens. « Eyraud viré ? Il était temps ! À un moment donné, les choses sont tellement évidentes que même le bon sens n’a plus de sens. C’est une décision qui aurait dû être prise bien plus tôt selon moi. Mais, comme on dit, mieux vaut tard que jamais...Maintenant, il faut que Frank McCourt refasse surface. Si celui qui paie est trop distant, c’est très rare que ça aille très haut. Regardez les clubs où ça fonctionne : à chaque fois il y a une vraie proximité entre celui qui finance et celui qui dirige. C’est à la fois plus judicieux pour le club, mais aussi plus confortable pour le président délégué. Pablo Longoria ? Souhaitons-lui d’abord bonne chance, parce qu’il en aura besoin. On le jugera sur ses résultats, que l’on espère bons. Ce que je souhaite également, c’est que Frank McCourt n’attende plus que la situation se dégrade autant pour prendre des décisions », a confié, dans La Provence, l’ancien président de l’Olympique de Marseille. Frank McCourt, attendu dans les prochains jours dans la cité phocéenne, aura l’occasion d’en dire plus sur son implication.