OM ‍: Benoit Payan en capo au Vélodrome, et alors ‍?!

Présent au stade Vélodrome, à l'occasion du dernier match de l'OM à domicile en Ligue 1 cette saison, Benoît Payan a suscité beaucoup de réactions. Le maire de Marseille s'est exprimé sur cette polémique assez rare.

Ayant assisté à de la défaite de l'OM contre Brest pour la dernière de la saison au Vélodrome, Benoît Payan a fait le tour des réseaux sociaux. À cause de la diffusion d'une vidéo publiée par Rodolphe Tapie, petit-fils de l'ancien président de l'OM, où le maire de Marseille est présent dans le virage sud du Vélodrome avec les South Winners, un groupe de supporters du club de la cité phocéenne. La présence de Benoît Payan en train de chanter et de haranguer la foule a suscité l'indignation de la classe politique de droite sur les réseaux sociaux, qui condamne l'inaction de Benoît Payan sur plusieurs sujets sociétaux concernant la ville méditerranéenne. Dans des propos rapportés par le journal La Provence, le maire de Marseille s'est exprimé sur cette légère polémique qui touche plus le monde de la politique que du football.

Le maire de Marseille se défend sur sa présence au Vélodrome

« Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je suis supporter de l'OM, que ça plaise à la droite ou pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé en virage ? Je ne comprends pas bien ce qu'ils veulent. J'y vais comme je veux, en costume ou avec une écharpe des SW autour du cou. Et comme je préfère voir un match en virage » a déclaré Benoît Payan qui se défend de sa présence avec les South Winners qui ont récemment fêté leurs 35 ans, quelque temps après la fête pour les 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions. Le maire de Marseille préfère éteindre la polémique alors que sa présence avec les supporters marseillais au Vélodrome a plutôt amusé une grande partie des fans du club qui va disputer son dernier match de la saison contre Ajaccio le samedi 3 juin.