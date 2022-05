OM : Benoît Bastien arbitre à Rennes, Marseille scandalisé

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Dans le sprint final pour la deuxième place de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplacera à Rennes samedi pour un match capital. Mais beaucoup de supporters deviennent subitement pessimistes après la nomination de Benoît Bastien comme arbitre de la rencontre. Il est vrai que les statistiques de l’homme en noir avec le club phocéen ne sont pas encourageantes.

Cette 37e journée de Ligue 1 pourrait être décisive pour l’Olympique de Marseille. En déplacement à Rennes samedi, le club phocéen a l’occasion d’écarter, ou de relancer un concurrent direct dans la course à la deuxième place. Autant dire que les Marseillais n’auront pas le droit à l’erreur, sachant que l’AS Monaco convoite également le statut de dauphin du Paris Saint-Germain. Pas de quoi paniquer a priori, l’équipe entraînée par Jorge Sampaoli étant la meilleure du championnat à l’extérieur.

Benoît Bastien ne réussit pas à l'OM

Elle pourrait même égaler un record dans l’histoire de l’Olympique de Marseille en cas de victoire au Roazhon Park, avec un possible total de 42 points loin du Vélodrome. Et pourtant, beaucoup de supporters commencent à trembler à cause de la désignation de l’arbitre. C’est effectivement Benoît Bastien qui dirigera le match entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cet officiel ne réussit pas vraiment aux Olympiens.

Mise à jour

Clubs arbitrés par Benoit Bastien:



• Lens possède un taux de victoire de 100%

• Paris 72,7%

• Lille 60,9%

• Monaco 54,2%

• Lyon 51,9%

• Bordeaux 48%

• Rennes 41,4%

• Nice 40%

• Nantes 40%

• Montpellier 38,9%

• Saint-Etienne 29,6%

• #OM 25%

📊: WhoScored https://t.co/P4EZOMle5b pic.twitter.com/Aee2Z8g2gw — OhaiMe-Passion.com (@ompassion) May 10, 2022

Selon une statistique de Who Scored relayée par Ohaime Passion sur les réseaux sociaux, les Marseillais n’ont remporté que 7 des 28 matchs disputés sous les ordres de Benoît Bastien, soit seulement 25% de succès avec cet arbitre. Cette saison, le natif d’Epinal a croisé l’Olympique de Marseille à deux reprises, pour un match nul et vierge face au Paris Saint-Germain, et une défaite contre l’Olympique Lyonnais (2-1) au Groupama Stadium. Rien de très rassurant pour le demi-finaliste malheureux de la Ligue Europa Conférence.