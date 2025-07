OM ‍: Bennacer prend Marseille à la gorge

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Au détour d’un débat sur Valentin Rongier, le potentiel retour d’Ismaël Bennacer à l’OM a été évoqué par Kevin Diaz sur RMC. Selon lui, le désaccord financier qui existe entre les deux parties risque de durer.

L’Olympique de Marseille a bouclé une première recrue de poids au milieu de terrain avec la signature d’Angel Gomes, en fin de contrat avec Lille. Un renfort qui n’empêche pas Medhi Benatia et Pablo Longoria de continuer à scruter les bonnes opportunités à ce poste, d’autant que le flou entoure l’avenir de Valentin Rongier. L’ex-capitaine du FC Nantes n’a plus qu’un an de contrat et l’OM aimerait s’en séparer pour récupérer une indemnité de transfert. En cas de départ de Rongier, le club phocéen verrait d’un bon oeil le retour d’Ismaël Bennacer, prêté en provenance de l’AC Milan lors de la seconde partie de saison.

Or pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé entre les deux clubs, ni avec l’international algérien, qui refuse de revoir ses émoluments à la baisse pour revenir en Provence. Un point qui risque de bloquer et de rendre impossible un retour de Bennacer à Marseille selon Kevin Diaz, certain que l’Algérien ne fera aucun effort malgré l’intérêt des Olympiens. « J’adore Valentin Rongier, c’est un joueur super intéressant, il est coté en Ligue 1. Quand on te prolonge avec ce genre de salaire, ce n’est en aucun cas un manque de considération de la part de l’Olympique de Marseille » a d’abord expliqué le consultant de RMC, réagissant ensuite sur le fait que Rongier souhaite un salaire équivalent à ceux de Bennacer et de Kondogbia pour prolonger, ce que refuse de lui offrir Marseille.

Bennacer et l'OM, pas d'accord sur le salaire

« Bennacer vient du Milan, il est international, Kondogbia a joué dans des grands clubs. Si tu veux faire venir Bennacer, tu ne vas pas lui donner un moins bon salaire que ce qu’il avait avant, sinon il ne vient pas » affirme Kevin Diaz, intimement convaincu que si Marseille veut rapatrier Ismaël Bennacer cet été, il va falloir s’aligner sur le salaire qui est actuellement le sien à l’AC Milan. Sauf que pour l’heure, Pablo Longoria et Medhi Benatia refusent d’offrir de tels émoluments à l’ex-joueur d’Empoli, ce qui compromet fortement son retour sur la Canebière.