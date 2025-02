OM ‍: Bennacer en collants, il répond aux insultes

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La semaine passée, Florent Gautreau, journaliste de l'After, sur RMC, avait évoqué le fait qu'Ismaël Bennacer jouait avec des collants. En retour, il a pris un torrent d'insultes, et a tenu à s'expliquer sur ce faux procès qui lui est fait.

Dans un récent débrief de la victoire marseillaise à Angers, Florent Gautreau s'était étonné, et avait regretté, que l'international algérien de l'Olympique de Marseille, arrivé au mercato d'hiver, joue avec des collants alors que la température n'était pas polaire. Sans s'en douter, le journaliste de RMC avait lancé une polémique qui lui a valu des insultes très violentes sur les réseaux sociaux. Car si Ismaël Bennacer porte des collants, c'est un choix lié à sa religion. Et donc le coéquipier de Daniel Riolo dans l'After a été traité de tous les noms, et même d'être un raciste. Revenant sur cette séquence, alors qu'un auditeur de l'After réclamait qu'il fasse des excuses, Florent Gautreau a non seulement refusé de présenter des excuses, mais il a expliqué pourquoi cette polémique était stérile et totalement infondée.

Gautreau veut des footballeurs en tenue de footballeurs

« La semaine dernière, j’ai dit un truc très banal et très naturel, à savoir que Bennacer jouait en collant, et que je détestais de voir des joueurs en collant quand il ne faisait pas très très froid. Qu’est-ce que je n’avais pas dit ! Car apparemment, c'est pour des raisons religieuses qu’il joue en collant et je ne le savais pas. Je me suis pris une petite marée, mais ce n’est pas très grave. Ce que je trouve très intéressant, c’est que l’on me demande de m’excuser et que l’on me dit que je sais très bien pourquoi je disais cela. Je l’ai dit banalement parce qu’il ne faisait pas froid à Angers le soir d'Angers-OM, et que j’avais été surpris de voir cela. Donc zéro excuse. Et je ne comprends pas non plus ceux qui jouent en survêt même pendant du foot loisir », a expliqué le membre de l'After, soutenu par Daniel Riolo, lequel connait de longue date Florent Gautreau et avoue que ce dernier a toujours été tatillon sur la tenue, quel que soit le sport.