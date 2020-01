OM : Benedetto ne marque plus, ça grogne en interne

Dans : OM.

Auteur de 7 buts en 20 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison, Dario Benedetto traverse actuellement une période moins faste.

Très efficace en début de saison, l’international argentin ne parvient plus à être autant décisif. Face à Angers par exemple, il a peiné à exister malgré quelques déviations toujours très utiles pour le collectif, notamment celle pour Nemanja Radonjic qui a néanmoins vendangé la plus belle occasion marseillaise de la rencontre. En panne d’efficacité, Dario Benedetto reste utile pour le collectif. Mais en interne, des premiers doutes à son sujet sont exprimés selon La Provence…

« Capable de remiser dos au but pour trouver ses partenaires dans les intervalles, mais aussi d'être le premier à déclencher un pressing haut et agressif, "Pipa" ne ménage pas ses efforts. Mais le constat est là, même si les chiffres ne disent pas tout de son apport. Dans les travées du Velodrome, certains s'interrogent sur son niveau, se demandent s'il s'agit juste d'un passage à vide ou si le style de jeu prôné par André Villas-Boas lui convient vraiment. D'autres s'étonnent plutôt de le voir passer au travers des critiques et d'être épargné par le public marseillais » indique le quotidien régional, pour qui Dario Benedetto a donc tout intérêt à retrouver le chemin des filets très rapidement s’il veut s’éviter une petite crise de confiance à Marseille. Une belle occasion se présentera à lui dès mercredi en Coupe de France, à domicile contre Strasbourg. Avec en prime, le retour de son compère d’attaque Dimitri Payet.